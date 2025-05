Witkoff: Verhandlungen mit dem Iran sind positiv; wir machen Fortschritte

Steve Witkoff erklärte am Montagabend nach lokaler Zeit in einem Gespräch mit der Website Axios über die Verhandlungen mit dem Iran: Die Atomverhandlungen mit dem Iran sind positiv. Wir machen Fortschritte. Ich hoffe, der Verlauf geht in die richtige Richtung. Der Präsident möchte, wenn möglich, dass dieses Thema diplomatisch gelöst wird, daher geben wir unser Bestes.

Er fügte hinzu: Die Vereinigten Staaten versuchen, die vierte Runde der Atomgespräche mit dem Iran für Ende dieser Woche (nach dem gregorianischen Kalender) zu planen.

Der leitende US-Verhandler in den Atomgesprächen mit dem Iran sagte gleichzeitig: „Wenn dieses Gespräch nicht stattfindet, wird der einzige Grund dafür die Reise des Präsidenten in den Nahen Osten sein.“

Esmail Baqeai, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, wies darauf hin, dass die Verschiebung der Gespräche auf Vorschlag des Außenministers von Oman erfolgt sei und dass über einen möglichen neuen Termin später informiert wird.