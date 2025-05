Pezeshkian gratuliert der Junioren-Nationalmannschaft im Gewichtheben

In seiner Botschaft bezeichnete der Präsident die Errungenschaften der Jugendlichen Irans bei den Weltmeisterschaften im Gewichtheben in Peru und den Gewinn wertvoller Medaillen als Grund zur Freude für das iranische Volk und gratulierte den Menschen Irans zu diesem Sieg.

Masuod Pezeshkian fügte in dieser Nachricht hinzu: "Wir sind überzeugt, dass wir durch umfassende Unterstützung talentierter und fähiger Jugendlicher in unserem Land und durch die Stärkung der sportlichen Infrastruktur die Grundlage für das Wachstum und die Entfaltung dieser Talente weiter fördern können."

Er äußerte die Hoffnung, dass das Land in Zukunft das Strahlen dieser Champions bei anderen Weltmeisterschaften erleben wird und dass Iran stets in verschiedenen sportlichen Disziplinen an seinem verdienten Platz stehen wird.