Iran exportiert medizinische Geräte in 60 Länder

Hossein Afshin äußerte sich heute, am Sonntag, bei der Eröffnung der 26. Internationalen Messe für medizinische, zahnmedizinische, pharmazeutische und labortechnische Ausrüstungen, Iran Health 2025, und würdigte die Bemühungen der in diesem Bereich aktiven Unternehmen. Er erklärte: „Die Arbeit in der Industrie für medizinische Geräte ist herausfordernd und bedeutend, da diese Geräte letztendlich in die Hände iranischer Ärzte gelangen, die zu den besten der Welt im Gesundheitsbereich zählen.“

Er erklärte, dass die Export von medizinischen Geräten aus dem Iran in 60 Länder erfolgt, und fügte hinzu: „Es ist eine Quelle des Stolzes, dass inländische Hersteller mit der Fachgruppe der iranischen Ärzte zusammenarbeiten.“

Der Stellvertretende Präsident für Wissenschaft und Technologie und wissensbasierte Wirtschaft fuhr fort: „Iranische Ärzte, insbesondere die sogenannten ‚Goldenen Hände‘, sind in der Lage, die schwierigsten Krankheiten zu diagnostizieren und zu behandeln. Diese Spezialisten erwarten, die besten Geräte zu verwenden, und heute wird ein großer Teil dieses Bedarfs durch inländische Produkte gedeckt.“

Afshin betonte zudem die hohe Bedeutung der Qualität und Sicherheit medizinischer Produkte und sagte: „Es ist wichtig, die Hersteller in der Industrie für medizinische Geräte zu würdigen, da ein Teil dieser Bemühungen direkt mit der Gesundheit der Menschen und der Sicherheit der Geräte verbunden ist.“

Er wies auf das Exportpotenzial inländischer medizinischer Geräte hin und stellte fest: „Wenn ein Produkt die Standards des Inlandsverbrauchs erfüllt, kann es sicherlich auch in andere Länder exportiert werden, was als eine der Errungenschaften der medizinischen Geräteindustrie des Landes gilt.“

Der stellvertretende Minister für Wissenschaft, Technologie und wissensbasierte Wirtschaft betonte abschließend: „Wenn ein Produkt auf einer Messe vorgestellt wird, aber bis zur nächsten Messe ohne Aktualisierung bleibt, bedeutet dies eine Stagnation der Technologie, die definitiv zum Ausschluss vom Markt führen wird.“