Pezeshkian: Wenn wir uns einig sind, brauchen wir niemanden / Iran ist stärker als je zuvor

Laut dem politischen Korrespondenten der IRNA erklärte Pezeshkian am Montag, dem 5. Chordad 1404 (26. Mai 2025), bei der Festveranstaltung:

„Die Universitäten müssen Menschen hervorbringen, die ihr Land lieben und sich für den Aufbau der Zukunft dieses Bodens und dieser Nation einsetzen.“

Der Präsident betonte, dass mit dem nötigen Willen alles möglich sei:

„Vor einigen Monaten war ich ein einfacher Bürger, heute bin ich Präsident. Jeder von uns kann das erreichen. Es bin nicht nur ich, der Präsident werden kann – wir alle können hohe Positionen einnehmen. Wir sind in der Lage, Dinge zu tun, die man sich kaum vorstellen kann – vorausgesetzt, wir haben den Glauben und den Willen dazu.“

Bezüglich der laufenden indirekten Atomverhandlungen zwischen Iran und den USA sagte er:

„Wenn sie nicht mit uns verhandeln oder uns sanktionieren wollen, bedeutet das nicht, dass wir verhungern. Es gibt Hunderte Wege aus der Krise – wir müssen nur zusammenhalten, uns die Hände reichen und den Eliten die Möglichkeit geben, zu handeln.“

Er mahnte außerdem: „Kein Mensch darf wegen seines Geschlechts, seiner ethnischen Zugehörigkeit oder politischen Ausrichtung ausgegrenzt werden. Taqwa (Gottesfurcht) bedeutet, fehlerfrei im Sinne von Wahrheit und Gerechtigkeit zu handeln.“

Der Präsident fuhr fort:

„Der Mensch ist nur ein Staubkorn in der Milchstraße, und unsere Galaxie ist im Vergleich zum Universum nur ein winziger Punkt. Deshalb dürfen wir uns auf dieser Erde nicht überheblich verhalten, niemanden unterdrücken oder mit Macht prahlen.“

Er hob hervor, wie sehr Land und Gesellschaft auf Wissenschaftler, Gelehrte und kluge Köpfe angewiesen seien:

„Viele wissen vielleicht gar nicht, welchen Dienst unsere Eliten und Wissenschaftler diesem Land erweisen. Aber wer für sein Volk und aus Gottesüberzeugung arbeitet, tut dies ohne Erwartungen – bereit, sogar sein Leben zu opfern für den Glauben, die Rettung der Region und den Fortschritt des Landes.“

In seiner Ansprache an die Anwesenden sagte Pezeshkian:

„Sie müssen Menschen ausbilden, die ihre Heimat und ihr Volk lieben und denen der Glaube an Aufstieg und Widerstand im Innersten verankert ist. Die Absolventen müssen lernen, dass wir niemandem unterlegen sind. Wenn dieser Glaube in uns wächst, werden wir uns weiterentwickeln und nach Höherem streben.“

Er erinnerte daran, dass keiner der Akademiker seinen Platz ohne Mühe erreicht hat:

„Sie alle haben mit Entbehrungen, Schlaflosigkeit, Hunger und harter Arbeit diesen Status erreicht – ein Weg, der nicht jedem offensteht. Dieses Bewusstsein des Könnens muss in allen Bereichen unserer Gesellschaft, insbesondere in unseren Jugendlichen, verankert werden. Wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass unser Land – ob der Feind es will oder nicht – seinen verdienten Platz in der Welt einnimmt. Und glauben Sie mir: Wir können das.“

Später sagte Pezeshkian:

„Wir werden gemeinsam handeln, nach Maßgabe von Kompetenz entscheiden und Probleme durch Dialog und eine neue Verantwortungskultur an unseren Universitäten Schritt für Schritt lösen. Unsere Schulen und Universitäten müssen Menschen ausbilden, die sowohl klug als auch gläubig sind – nicht solche, die das Land im Stich lassen. Ich persönlich bin bereit, mein Leben für dieses Land zu geben – nicht, es für Geld zu verlassen.“

Zum Abschluss seiner Rede dankte der Präsident allen Hochschulangehörigen für ihre Arbeit und betonte:

„Wir müssen Iran so gestalten, dass es ein Land wird, in dem Wohlstand entsteht und sich Kapital entfalten kann – und das ist die Aufgabe unserer jungen Generation und Akademiker. Gemeinsam werden wir dieses Land aufbauen. Die Feinde machen einen Fehler, wenn sie glauben, Iran sei geschwächt. Iran ist – dank seiner Wissenschaftler und Eliten – heute stärker als je zuvor. Wir dürfen uns nicht gegenseitig bekämpfen, sondern müssen Kräfte bündeln, um gemeinsam die Schwierigkeiten zu überwinden.“