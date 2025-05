Qalibaf: Der Zweck der Reise nach Indonesien war es, die Stimmen der Menschen in Gaza zu vermitteln

Mohammad Baqer Qalibaf sagte in der heutigen Sitzung am Sonntag: „Ende letzter Woche reiste ich für drei Tage nach Indonesien, um im Namen der großen Nation Iran zusammen mit einer Delegation am Interparlamentarischen Gipfeltreffen der islamischen Länder teilzunehmen, bei dem auch sechs bilaterale Treffen stattfanden.“

„Im Bereich der öffentlichen Diplomatie hatten wir auch mehrere Treffen mit der Elite, Studenten, Wissenschaftlern und Schiiten dieses Landes und wir gingen unter die warmherzige Bevölkerung Indonesiens, indem wir an den Freitagsgebeten teilnahmen und dort sprachen“, fügte er hinzu.

„Das Ziel dieser Reise bestand darin, die Stimme der Bevölkerung von Gaza auf internationaler Ebene zu Gehör zu bringen, wirtschaftliche Kontakte mit muslimischen Ländern, insbesondere dem großen muslimischen Land Indonesien, zu knüpfen, kulturelle Bindungen zu stärken und die Interessen zwischen den beiden Ländern und Nationen zu vertiefen“, bemerkte er.

„Bei diesem Besuch wurde auch die Umsetzung von elf Kooperationsdokumenten überprüft, die von der vorherigen Regierung unterzeichnet wurden“, schloss er.