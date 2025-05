Zahl der Märtyrer in Gaza erreicht fast 54.000

Das Gesundheitsministerium der Palästinenser im Gazastreifen gab heute, am Montag, in seinen neuesten Statistiken bekannt, dass in den letzten 24 Stunden weitere 38 Personen durch die Angriffe des zionistischen Regimes in Gaza getötet und 16 weitere verletzt wurden.

Das Ministerium äußerte Besorgnis über die Schwierigkeiten bei der humanitären Hilfe und erklärte, dass noch immer zahlreiche Opfer unter den Trümmern von Gebäuden oder auf den Straßen liegen und Rettungs- und Stadtverteidigungskräfte aufgrund der Intensität der Bombardierungen nicht zu ihnen gelangen können.

Laut diesem Bericht ist die Zahl der registrierten Märtyrer im Gazastreifen seit dem 18. März 2025 auf 3.822 gestiegen, während die Anzahl der Verletzten 10.925 erreicht hat.

In einer Erklärung des Gesundheitsministeriums der Palästinenser heißt es weiter, dass die Gesamtzahl der Opfer seit Beginn der Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza am 7. Oktober 2023 (15. Mehr 1402) auf 53.977 Märtyrer und 122.966 Verletzte angestiegen ist.