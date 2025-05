Araghchi unterstreicht Irans starkes Engagement für die Stärkung der aktiven Zusammenarbeit zwischen den SOZ-Mitgliedstaaten

Wie IRNA berichtet, traf Nurlan Jermekbajew, Generalsekretär der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), der sich zu einem Besuch in Teheran aufhält, um am „Teheraner Dialogforum“ teilzunehmen, am Sonntag mit Außenminister Araghchi zusammen.

Während des Treffens betonte Araghchi die besondere Priorität des Irans bei der Vertiefung des Engagements und der aktiven Zusammenarbeit zwischen den SCO-Mitgliedsländern in verschiedenen Bereichen. Er betonte die Schlüsselrolle des SCO-Sekretariats und die persönliche Rolle des Generalsekretärs bei der Förderung und Mobilisierung der Organisation auf regionaler und internationaler Ebene. Er betonte auch die Bedeutung der Stärkung wirtschaftlicher Verbindungen, der Synergie von Kapazitäten, der Unterstützung bei der Lösung von Problemen zwischen bestimmten Mitgliedsstaaten und der Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen einflussreichen Organisationen wie BRICS, ECO und D-8.

Generalsekretär Jermekbajew brachte seine Freude über seinen Besuch in Teheran und seine Teilnahme am Teheraner Dialogforum zum Ausdruck und äußerte die Hoffnung, dass die während des Forums geführten Diskussionen zu einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Ländern, insbesondere zwischen den SCO-Mitgliedern, beitragen werden.

Er gab auch einen Überblick über die bevorstehenden Programme und Veranstaltungen während der derzeitigen Präsidentschaft Chinas in der Organisation und unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit und Interaktion des SOZ-Sekretariats mit den Mitgliedstaaten - insbesondere dem Iran - sowie den Wert der iranischen Vorschläge und Initiativen zur Förderung der multilateralen Zusammenarbeit, auch zwischen der SOZ und den BRICS.