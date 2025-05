Eslami: Die Ziele des iranischen Atomprogramms sind transparent und friedlich

Nach dem Treffen mit Mitgliedern der internationalen Organisation Pugwash erklärte er, dass die Feinde mit einer politischen Perspektive auf die iranische Atomfrage versuchen, unsere Entwicklung und unseren Fortschritt zu verhindern.

„Es wird das Bild der iranischen Nukleartechnologie, insbesondere der Anreicherung, so gezeichnet, dass Teheran in Richtung militärischer Nutzung und Atomwaffen tendieren könnte. Das ist eine unprofessionelle und politische Sichtweise“, sagte er.

Er fuhr fort: „Die Islamische Republik Iran hat wiederholt erklärt, dass es in ihrer Verteidigungsdoktrin kein derartiges Problem gibt und dass sie sich überhaupt nicht in Richtung Atomwaffen bewegt. In all diesen Jahren und trotz Druck und Drohungen ist ein solches Ereignis nicht eingetreten.“

Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation stellte fest: „Unsere Kapazitäten, Prozesse und Ziele sind transparent und friedlich. Die iranische Nukleartechnologie dient der Befriedigung der Bedürfnisse des Landes und steht unter der ständigen Aufsicht der Internationalen Agentur. Kein Land wird so von der Agentur beaufsichtigt wie der Iran.“

Eslami erklärte: „Im Jahr 2024 führte die Internationale Atomenergiebehörde mehr als 450 Inspektionen durch, was tatsächlich etwa 25 Prozent der Inspektionen iranischer Anlagen entspricht, während unsere installierte Kapazität drei Prozent der weltweiten beträgt.“