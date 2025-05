Pezeshkian: „Unser Erfolg frustriert den Feind“

Am Samstagmorgen sagte Masoud Pezeshkian bei der Zeremonie zum zweiten Jahrestag der Rückkehr der 86. Flotte der Marine der Islamischen Republik Iran: „Im militärischen und verteidigungspolitischen Bereich ist die Ansicht, dass wir erfolgreich sein und unsere militärischen Bedürfnisse und unsere Ausrüstung erfüllen können, ohne von anderen abhängig zu sein, sehr ehrenhaft.“

Mit Bezug auf die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten während seiner Reise in die Länder der Region sagte Pezizkian: „Niemand glaubt Trumps Äußerungen gegen die iranische Nation. Einerseits spricht er von Frieden und Ruhe, andererseits droht er mit dem Einsatz modernster Mittel, um Menschen zu töten, und sendet mit widersprüchlichen Aussagen gleichzeitig eine Botschaft des Friedens, des Tötens und der Unsicherheit.“

„Wir suchen keinen Krieg, wir verhandeln und führen Gespräche, aber wir haben keine Angst vor Drohungen und wir werden in keiner Weise von unseren gesetzlichen Rechten abrücken“, bemerkte er.

Er kritisierte das Schweigen der Menschenrechtsaktivisten angesichts der brutalen Ermordung von 60.000 wehrlosen und unschuldigen Menschen durch das zionistische Regime und der Vorenthaltung von Nahrung und Wasser für Frauen und Kinder und sagte: „Wie wollen sie mit diesen Verbrechen der Menschheit Frieden bringen?“

Pezeshkian verwies auch auf den Boykott des Haager Gerichtshofs aufgrund der Verurteilung Netanjahus durch Kriminelle und falsche Behauptungen über Menschenrechte und Demokratie und erklärte: „Sie wollen, dass das Urteil des internationalen Gerichtshofs auf ihren eigenen Maßstäben basiert!“

„Sie terrorisieren unsere Wissenschaftler, Geistlichen und Ältesten und beschuldigen uns dann, Terroristen zu sein! Wir sind Opfer des Terrors“, erklärte er.

In Bezug auf die Behauptungen amerikanischer Regierungsvertreter, Iran sei eine Ursache für die Unsicherheit in der Region, erklärte der Präsident: „In ihren Augen sind wir eine Ursache für die Unsicherheit, weil wir uns ihren Schikanen nicht beugen wollen und behaupten, wir seien in der Lage, auf eigenen Beinen zu stehen.“

Zum Abschluss seiner Rede brachte er seine Dankbarkeit gegenüber den Streitkräften des Landes zum Ausdruck und verwies auf die Zusammenarbeit zwischen der Armee, der IRGC und den Basij: „Unsere Streitkräfte sind vor Ort und helfen dem lieben Volk unseres Landes bei jedem Vorfall.“