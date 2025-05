Irans oberster Führer: Trumps Äußerungen sind eine Schande für die amerikanische Nation

Tausende Lehrer aus dem ganzen Land trafen sich am Samstag mit Ayatollah Khamenei, dem Obersten Führer der Islamischen Revolution, in Imam Khomeinis Husseiniyeh.

Die wichtigsten Punkte seiner Rede bei diesem Treffen sind folgende:

Einige der Aussagen des US-Präsidenten während seines Besuchs in der Region verdienen überhaupt keine Antwort. Das Niveau der Rede ist so niedrig, dass es sowohl für den Sprecher als auch für die amerikanische Nation eine Quelle der Verlegenheit ist. Ich kann damit nichts anfangen, aber auf ein oder zwei Sätze sollten wir achten.

Trump sagte, er wolle seine Macht für den Frieden einsetzen; Er hat gelogen. Er und amerikanische Beamte sowie amerikanische Regierungen nutzten ihre Macht, um Gaza zu massakrieren, wo immer möglich, zum Krieg anzustiften und ihre eigenen Söldner zu unterstützen.

Der US-Präsident bietet diesen arabischen Ländern ein Modell an, das diesen Ländern, seinen eigenen Worten zufolge, nicht einmal zehn Tage ohne Amerika auskommt. Er drückte es folgendermaßen aus: „Ohne Amerika könnten sie keine zehn Tage überleben.“

Und jetzt präsentiert und zwingt es ihnen in seinen Transaktionen, seinem Verhalten und seinen Vorschlägen dasselbe Modell auf, so dass sie nicht ohne Amerika leben können. Dieses Modell ist zweifellos gescheitert. Mit den Bemühungen der Nationen der Region muss Amerika diese Region verlassen.

Die Islamische Republik verfügt über spezifische Prinzipien und ein spezifisches Wertesystem. Trotz aller Höhen und Tiefen, die um uns herum passiert sind, haben wir uns auf diese Prinzipien verlassen und das Land vorangebracht.

Der Iran von heute ist nicht der Iran von vor dreißig, vierzig oder fünfzig Jahren. Mit Gottes Gnade hat der Iran heute Fortschritte gemacht und wird, so Gott will, noch viele weitere Fortschritte machen. Und jeder wird das sehen. Unsere jungen Leute werden dies bestmöglich wahrnehmen. Und so Gott will, werden alle beim Aufbau des gewünschten islamischen Iran mitwirken.