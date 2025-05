Reaktion von Araghchi auf die Sabotage Netanjahus im US-Hamas-Abkommen

Seyed Abbas Araghchi, der Außenminister des Iran, bezeichnete einen Bericht über die Bemühungen des Premierministers des zionistischen Regimes, den Transfer von amerikanischen Hamas-Gefangenen zu stoppen, als einen kleinen Teil der israelischen Aktionen.

Araghchi erklärte in einem Beitrag auf dem Netzwerk X, dass er einen Bericht mit dem Titel „Netanjahu und Dermer versuchten, das Abkommen zwischen den USA und Hamas zur Freilassung amerikanischer Gefangener zu verhindern“ als „einen kleinen Teil“ der sabotiere Maßnahmen des Premierministers des zionistischen Regimes bezeichnete.

Die israelische Zeitung Times of Israel enthüllte in einem Bericht, dass der Premierminister und einige Beamte des zionistischen Regimes Details über die Verhandlungen bezüglich des Austauschs israelischer Gefangener durch Hamas veröffentlichten. Ein amerikanischer Beamter glaubt, dass die Beamten des zionistischen Regimes besorgt sind, dass klar wird, wer nicht an einem Austausch von Gefangenen interessiert ist.