Araghchi betont kollektives Handeln, um israelische Verbrechen sofort zu stoppen

Araqchi betonte die Notwendigkeit kollektiver Maßnahmen der Länder der Region, um die Verbrechen des zionistischen Regimes sofort zu stoppen.

In diesem Telefongespräch betonte Araqchi die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns der Länder der Region, um die Verbrechen des zionistischen Regimes sofort zu stoppen und einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen, da dies der Schlüssel zur Lösung anderer Krisen in der Region sei.

Die Parteien äußerten außerdem ihre tiefe Besorgnis über die zunehmenden Spannungen in der Region infolge der anhaltenden Angriffe und Besetzung des Gazastreifens, des Libanon und Syriens durch das zionistische Regime sowie seiner anhaltenden Angriffe auf den Jemen.

Sie betonten, dass verstärkte diplomatische Bemühungen erforderlich seien, um die Spannungen abzubauen und eine umfassende Krise in der gesamten Region zu verhindern.