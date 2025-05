Zwei Journalisten bei israelischem Angriff auf Journalistenlager in Khan Younis getötet

Laut einem Bericht von IRNA, unter Berufung auf das Quds News Network, griff die israelische Armee in der Früh am Montag das Journalistenlager in der Nähe des Nasser Medical Complex in Khan Younis an, bei dem zwei Journalisten getötet und mehrere andere schwer verletzt wurden.

Das Quds News Network fügte hinzu, dass Videoaufnahmen von erschreckenden Szenen, die einen Journalisten zeigen, der vor den Kameras verbrannte, nachdem das Lager von der israelischen Armee bombardiert worden war, in den sozialen Medien veröffentlicht wurden.

Ebenso berichtete das Al-Aqsa Netzwerk, dass die israelische Artillerie in der Früh am Montag die östlichen Teile der Stadtteile Al-Zeitoun und Al-Shuja'iya in Gaza mit Artilleriegranaten beschoss.

Das Netzwerk fügte hinzu, dass gleichzeitig mit dem Artillerieangriff israelische Drohnen die genannten Stadtteile bombardierten.

Palästinensische Medien berichteten, dass die israelischen Luftangriffe am Montagmorgen auch die Stadt Rafah und das Flüchtlingslager Al-Bureij im Zentrum und Süden des Gazastreifens trafen.

Laut IRNA führte das zionistische Regime mit Unterstützung der USA vom 7. Oktober 2023 (15. Mehr 1402) bis zum 19. Januar 2025 (30. Dey 1403) einen zerstörerischen Krieg gegen die Bewohner des Gazastreifens, der weitreichende Zerstörungen und hohe menschliche Verluste zur Folge hatte. Allerdings erreichte es nicht die erklärten Ziele, nämlich die Zerstörung der islamischen Widerstandsbewegung „Hamas“ und die Befreiung der zionistischen Gefangenen.

Am 19. Januar 2025 (30. Dey 1403) wurde aufgrund eines Abkommens zwischen Hamas und dem zionistischen Regime ein Waffenstillstand im Gazastreifen vereinbart. Doch am frühen Dienstagmorgen, dem 28. Esfand 1403, setzte die israelische Armee trotz der Waffenstillstandsvereinbarung ihre militärischen Angriffe auf den Gazastreifen fort.