Pezeshkian trifft in Kasan ein, um am BRICS-Gipfel teilzunehmen

Teheran (IRNA) - Der Präsident der Islamischen Republik Iran ist am Dienstagabend in Kasan, Russland, eingetroffen, um am 16. BRICS-Gipfel teilzunehmen.

Er wird begleitet vom Wirtschafts- und Finanzminister, dem Ölminister, dem Leiter der iranischen Seite der Gemeinsamen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, dem Leiter des Präsidialamtes und dem Stellvertreter für politische Angelegenheiten des Präsidialamtes. Am Ende seiner Reise nach Bahrain und Kuwait reiste der Außenminister nach Kasan. Der Präsident wird am Mittwoch eine Rede auf dem wichtigsten BRICS-Gipfel halten, an dem die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Länder teilnehmen werden. Massoud Pezeshkian sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz vor seiner Reise nach Russland: Dieser Besuch erfolgt auf Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin und ist ein Treffen für BRICS-Mitgliedsländer, die den Multilateralismus ausbauen wollen. 'BRICS ist eine Organisation, die gegründet wurde, um Einheit und Zusammenhalt zu schaffen und die unbestrittene Macht Amerikas zu kontrollieren. Auf dieser Reise planen wir, gute Vereinbarungen in den Bereichen Energie, Industrie, Handel und Tourismus zu treffen.', so er.