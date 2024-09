Pezeshkian: Ein Beispiel für die Teheran-Moskau-Zusammenarbeit ist, Iran zu einem Transit- und Gasdrehkreuz zu machen

Am Montagabend erklärte Dr. Masoud Pezeshkian bei einem Treffen mit dem russischen Premierminister Michail Mishotsin, dass der Austausch diplomatischer Delegationen zwischen Iran und Russland zur Entwicklung der Interaktionen und Kommunikation zwischen den beiden Ländern, Stärkung der Zusammenarbeit sowie zur Beschleunigung der Umsetzung von Vereinbarungen geführt habe.

'Wir glauben, dass die wichtigen gemeinsamen Projekte Irans und Russlands, wenn sie in die Umsetzungsphase gelangen, große Kapazitäten im Bereich der Bewältigung repressiver Sanktionen für beide Länder schaffen werden.', fuhr er fort.

Der Präsident fuhr fort, dass die Vereinbarung, den Iran in einen Transit- und Gasknotenpunkt in der Region zu verwandeln, ein hervorragendes Beispiel für die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland ist, um die Interessen der beiden Länder zu sichern und eine nachhaltige Entwicklung, ein Wachstum der Konvergenz und einen wirtschaftlichen Sprung in der Region zu schaffen.

Pezeshkian sagte auch, dass die regionale Zusammenarbeit auf der Grundlage internationaler Organisationen wie BRICS und Shanghai die Macht unabhängiger Länder wie Iran, Russland und China stärken wird, um dem US-Unilateralismus entgegenzuwirken.