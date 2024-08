„Thomas Brown“ gewinnt den 6. Dr. Kazemi Internationalen Preis

Die Übergabe und Preisverleihung an den Gewinner des 6. Dr. Kazemi International Award fand am Mittwochnachmittag, gleichzeitig mit dem ersten Tag des Royan International Research Festival im International Conference Center der Shahid Beheshti University statt.

Dieser Preis wurde nach dem Tod des verstorbenen Wissenschaftlers Dr. Saeid Kazemi Ashtiani, Gründer des Royan Research Institute, gegründet, um seine Bemühungen zu ehren und sein Andenken unter nationalen und internationalen Wissenschaftlern und auf Anregung des Obersten Führers der Revolution lebendig zu halten.

Seit 2010 wird dieser Preis in Zusammenarbeit mit dem Royan Jihad Academic Research Center und dem Vizepräsidenten für Wissenschaft, Technologie und wissensbasierte Wirtschaft an fünf herausragende Forscher aus den USA, Deutschland, den Niederlanden und Italien verliehen.

Diese Auszeichnung wurde 2014 an Prof. Robert S. Langer aus Amerika verliehen. Er ist einer der bedeutendsten Menschen auf dem Gebiet der Biotechnologie und einer der besten Innovatoren der Welt.

Der diesjährige Preisträger, Professor Thomas Brown, ist einer der leitenden Forscher am Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung. 1987 schloss er sein Medizinstudium ab und promovierte 1993 an der Universität Hamburg in Zellbiochemie.