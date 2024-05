Am Donnerstag erklärte Bahram Einollahi am Rande eines Besuchs mehrerer Bauprojekte der Babol-Universität für medizinische Wissenschaften: „Der Fortschritt der iranischen medizinischen Wissenschaft hat ein solches Niveau erreicht, dass viele Patienten aus der Region zur Behandlung in den Iran reisen.“

„Der Medizintourismus gilt als großes Potenzial für den Iran, und die Provinz Mazandaran hat aufgrund ihrer Naturattraktionen größere Erfolgschancen in diesem Bereich“, fügte er hinzu.