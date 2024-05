Dutzende Festnahme im Palästina-Unterstützungslager der George Washington Universität

In einer Erklärung warnten die Verantwortlichen der George Washington Universität vor einer möglichen Suspendierung von Studenten, die auf dem Universitätscampus demonstrieren.

Diesem Bericht zufolge hat die Polizei heute die Zelte im Unterstützungslager von Palästina an dieser Universität abgeholt, Stunden nachdem Dutzende Demonstranten das Protestgelände verlassen hatten und sich auf das Haus des Präsidenten der George Washington Universität zubewegten.

Lokale Medien [Washington, DC, USA] berichteten, dass die Polizei einige Demonstranten mit Pfefferspray besprüht habe, um sie am Betreten des Lagers zu hindern. Etwa 30 Personen wurden auch festgenommen.

Nach gewalttätigen Zusammenstößen an amerikanischen Universitäten, insbesondere an der Columbia University in New York, kam es zu Protesten an britischen Universitäten.

Die Gruppen in England haben ihre Universitäten aufgefordert, wegen ihrer Verbrechen in Gaza keine Investitionen in zionistische Unternehmen zu tätigen.