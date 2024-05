Die Studenten der Universitäten Oxford und Cambridge schlossen sich der Bewegung der Unterstützer Palästinas an

Die Website Sky News schrieb: „Der Aufbau dieser Zelte ähnelt dem, was in den letzten Wochen an amerikanischen Universitäten beobachtet wurde, und hat zur Festnahme von etwa 2.500 Demonstranten geführt.“

Vor dem King's College der Universität Cambridge und dem Pitt Rivers Museum in Oxford kam es zu Protesten.

Nach gewalttätigen Zusammenstößen an amerikanischen Universitäten, insbesondere an der Columbia University in New York, kam es zu Protesten an britischen Universitäten.

Die Gruppen in England haben ihre Universitäten aufgefordert, wegen ihrer Verbrechen in Gaza keine Investitionen in zionistische Unternehmen zu tätigen.