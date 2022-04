Teheran (IRNA) - Der chinesische Verteidigungsminister Wei Fenghe wird am Mittwoch an der Spitze einer hochrangigen Verteidigungs- und Militärdelegation in den Iran reisen.

Während seines Aufenthalts wird der chinesische Minister mit seinem persischen Amtskollegen, Brigadegeneral Mohamad Reza Ashtiani, zusammentreffen, und beide Seiten werden sich über die jüngsten internationalen und regionalen Ereignisse austauschen. Sie werden auch Möglichkeiten prüfen, das Niveau der bilateralen Interaktionen und Beziehungen sowie Angelegenheiten von beiderseitigem Interesse zu erweitern.