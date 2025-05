Araghchi: Entscheidungen Schwedens sind aus iranischer Sicht weder nachvollziehbar noch gerechtfertigt

In dem Beitrag, der als Antwort auf einen Tweet seines schwedischen Amtskollegen zur gesundheitlichen Lage von Ahmadreza Jalali, einem in Iran verurteilten Sicherheitsverbrecher, verfasst wurde, erklärte Seyyed Abbas Araghchi: „In den letzten zehn Jahren haben wir jedoch einen besorgniserregenden Wandel in diesem Verhältnis erlebt.“

„Schweden hat den Export von Medikamenten, die nicht unter Sanktionen standen – einschließlich spezialisierter medizinischer Ausrüstung für Kinder mit Epidermolysis bullosa – eingestellt. Die Polizei dieses Landes blieb wiederholt gleichgültig gegenüber sabotorischen Angriffen auf die iranische Botschaft in Stockholm, darunter ein Brandanschlag am 30. April, bei dem die Botschaft beschädigt wurde.“, fuhr er fort.

Er stellte klar: „Besonders erstaunlich ist, dass die schwedischen Behörden beschlossen haben, einer Person, die wegen schwerer Verbrechen verurteilt wurde, die schwedische Staatsbürgerschaft zu verleihen – einer Person, deren Verbindung zur schwedischen Gesellschaft so oberflächlich ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie auch nur ein paar Worte Schwedisch sprechen kann. Aus der Perspektive der Islamischen Republik Iran sind diese Entscheidungen weder nachvollziehbar noch gerechtfertigt.“

Der iranische Außenminister betonte weiter: „Trotz der Schwere der Verbrechen, die diese Person begangen hat, hat auch sie – wie andere Gefangene – Zugang zu medizinischen Dienstleistungen und notwendiger Pflege. Anstatt den gegenwärtigen riskanten und festgefahrenen Kurs fortzusetzen, lade ich Frau Malmberg Stennergard, meine schwedische Amtskollegin, ein, die Entscheidungen, die uns in diese Situation gebracht haben, zu überdenken.“

Araghchi hob hervor: „Ich bin stolz auf die große und fähige iranische Gemeinschaft in Schweden, die stets eine Rolle bei der Entwicklung der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern gespielt hat. Auch iranische Wirtschaftsakteure sind bereit, im Rahmen internationaler Gesetze nützliche und gemeinsame Kooperationen wieder aufzunehmen. Es ist an der Zeit, über abgedroschene Rhetorik hinauszugehen und ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen Iran und Schweden aufzuschlagen.“