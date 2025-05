Araghchi: Unsere Region benötigt Verständnis, Solidarität und gegenseitige Zusammenarbeit

Bei der vierten „Konferenz des Dialogs zwischen Iran und den arabischen Ländern“ erklärte Seyed Abbas Araghchi, dass die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Iran und der arabischen Welt im Laufe der Geschichte wertvolle Errungenschaften für die islamische Zivilisation und die gesamte Welt hervorgebracht haben, die heute als gemeinsames islamisches Erbe gelten und uns stolz machen.

In seiner Rede mit dem Titel „Starke Beziehungen und gemeinsame Interessen“ äußerte Araghchi seine Freude darüber, dass die vierte Sitzung des iranisch-arabischen Dialogs eine Gelegenheit für Diskussionen und den Austausch von Ideen mit Denkern und Intellektuellen der Region bietet, um das Verständnis und die Interaktion zwischen Iran und der arabischen Welt zu verbessern.

Er dankte dem Strategischen Rat für Außenbeziehungen in Teheran und dem Al Jazeera Studienzentrum in Katar für die Ausrichtung dieser Sitzung und ehrte das Andenken des verstorbenen Ministers Hossein Amir-Abdollahian, der im vergangenen Jahr als Redner bei dieser Veranstaltung in Teheran aufgetreten war.

Araghchi fügte hinzu, dass die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Iran und der arabischen Welt im Rahmen der großen islamischen Zivilisation bedeutende Errungenschaften für die islamische Zivilisation und die gesamte Welt gebracht haben, die heute als gemeinsames islamisches Erbe gelten und uns stolz machen.

„Unsere Region, die seit jeher die Wiege alter Zivilisationen, edler Gedanken und reicher Kulturen war, benötigt heute mehr denn je Verständnis, Solidarität und gegenseitige Zusammenarbeit. Die Islamische Republik Iran glaubt sowohl auf nationaler als auch auf regionaler und internationaler Ebene fest an den Dialog.“