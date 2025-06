In der Erklärung des Ministeriums vom Dienstagabend hieß es: „Die aktuelle Eskalation des Iran-Israel-Konflikts birgt die Gefahr einer weiteren Destabilisierung der Lage in der gesamten Region, vor allem in den Anrainerstaaten Israels und des Irans.“

In der Erklärung heißt es, dass es dieselben „Anhänger“ (des zionistischen Regimes) waren, die die Führung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) dazu zwangen, eine vage „umfassende Bewertung“ des iranischen Atomprogramms vorzubereiten, in der dessen Mängel hervorgehoben wurden, um die voreingenommene anti-iranische Resolution des Gouverneursrats der IAEA vom 12. Juni zu „genehmigen“, die Israel die Hände öffnete.

Das russische Außenministerium fügte hinzu, es sei offensichtlich, dass die Versuche des westlichen Lagers, das globale nukleare Nichtverbreitungsregime zu manipulieren und es zur politischen Abrechnung mit unerwünschten Ländern zu nutzen, für die internationale Gemeinschaft kostspielig und völlig inakzeptabel seien.

Das Ministerium betonte in seiner Erklärung weiter, dass die anhaltenden schweren Angriffe der israelischen Seite auf friedliche Atomanlagen im Iran gegen das Völkerrecht verstoßen, eine inakzeptable Bedrohung für die internationale Sicherheit darstellen und die Welt auf eine nukleare Katastrophe zusteuern lassen.

Das russische Außenministerium fügte hinzu: „Die russische Seite erwartet, dass die IAEA-Führung in naher Zukunft einen detaillierten schriftlichen Bericht zur Prüfung durch den Untersuchungsausschuss der IAEA und den UN-Sicherheitsrat erstellen wird.“

In der Erklärung heißt es weiter: „Moskau unterstützt diesen Ansatz und ist der festen Überzeugung, dass das gewünschte Abkommen nur durch Diplomatie und Verhandlungen verlässlich erreicht werden kann.“