3. Phase der Operation Ehrliches Versprechen 3 beginnt

Mit dem Beginn der dritten Phase der Operation Ehrliches Versprechen 3 durch den Iran sind Alarmsirenen in den besetzten Gebieten zu hören, und die Israelis fliehen in Richtung Schutzräume. Die Medien berichten von mehreren Explosionen in Jerusalem.

Laut Berichten der Revolutionsgarden hat sich das Volumen der Angriffs-Raketen der Islamischen Revolutionären Garden in dieser Operation verdoppelt, und die Zielbank wurde verdreifacht.

In dieser Phase der Operation Ehrliches Versprechen 3 wurden sieben Qiam-Raketen in der Region Tiberias und Kiryat Shmona ins Ziel getroffen.

In der Frühe des Freitag, den 13. Juni, kamen infolge eines terroristischen Angriffs des zionistischen Regimes auf Teheran und mehrere Städte des Landes zahlreiche Militärkommandanten, Wissenschaftler und Zivilisten ums Leben.

Nach diesem Verbrechen des zionistischen Regimes betonte der Führer der Revolution am Freitagabend in einer Fernsehansprache: Die Streitkräfte werden das niederträchtige zionistische Regime in die Knie zwingen, und Gott sei Dank wird ihr Handeln kraftvoll sein und ihr Leben wird bitter werden, und es wird keine Nachsicht mit ihnen geben.