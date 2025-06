Vorschlag Irans zur Erleichterung des Straßenverkehrs zwischen den ECO-Mitgliedsländern genehmigt

Der Vorschlag zur Umsetzung des internationalen Carnet de Passages-Systems, der erstmals mit Unterstützung des Ministeriums für kulturelles Erbe, Tourismus und Handwerk und unter dem Titel „Nutzung des internationalen Zollüberlassungsgenehmigungssystems (Carnet de Passages) zur Erleichterung der vorübergehenden Einfuhr von persönlichen und gewerblichen Fahrzeugen zwischen den ECO-Mitgliedsländern“ präsentiert wurde, wurde am 30. April in einer Sitzung der ECO-Experten in der Türkei mit der Anwesenheit eines Vertreters des Iranischen Tourismus- und Automobilclubs geprüft und genehmigt.

Dieses Thema wurde auch auf der zehnten Sitzung des Rates der Zollbehörden der ECO-Mitgliedsländer, die am 28. Mai in Teheran stattfand, endgültig genehmigt und in der Abschlusserklärung der Sitzung festgehalten.

Die aktive Rolle und die fachliche Präsenz des Iranischen Tourismus- und Automobilclubs in diesem internationalen Prozess stellen einen wichtigen Schritt zur Vorstellung der Kapazitäten des Landes im Bereich des internationalen Verkehrs, des automobilen Tourismus und der Erleichterung des grenzüberschreitenden Straßenverkehrs dar.

Nach diesem Erfolg wurde das Thema auch auf der dreizehnten Sitzung der ECO-Verkehrsminister, die am 1. und 2. Juni in Teheran stattfand, behandelt und genehmigt. Diese Sitzung fand unter dem Vorsitz Irans und mit der Anwesenheit der Verkehrsminister aus Iran, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Pakistan sowie der stellvertretenden Verkehrsminister aus der Türkei, Kirgisistan, Tadschikistan und dem Generaldirektor des Ministeriums für Verkehr der Republik Aserbaidschan sowie dem Generalsekretär der Internationalen Organisation für Straßenverkehr, dem Präsidenten der ECO-Bank und einem Vertreter von Traseka statt.

In dieser Sitzung wurde die Teheraner Erklärung genehmigt, deren Punkt sich mit den internationalen Konventionen der Vereinten Nationen zur vorübergehenden Einfuhr von persönlichen Fahrzeugen zwischen den Mitgliedsländern befasst. In diesem Zusammenhang teilt der Iranische Tourismus- und Automobilclub stolz und bereitwillig sein technisches Wissen und seine reichhaltigen Erfahrungen bei der Umsetzung des Carnet de Passages-Systems mit anderen Mitgliedsländern der ECO.