Die Zahl der Märtyrer in Gaza erreicht 54.927

Das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen gab am Montag in seinen neuesten Statistiken bekannt, dass in den letzten 24 Stunden 47 Personen in dieser Region getötet und 388 weitere verletzt wurden.

Laut diesem Bericht sind seit Beginn der neuen Phase der Angriffe auf Gaza am 18. März 2025 insgesamt 4.649 Personen getötet und 14.574 weitere verletzt worden.

Mit diesen Märtyrern beträgt die Zahl der Märtyrer in Gaza seit dem 7. Oktober 2023, zeitgleich mit dem Beginn der Operation Sturm der Al-Aqsa, 54.927 und die Zahl der Verletzten 126.615.

Heute, am vierundachtzigsten Tag der Wiederaufnahme des Krieges gegen den Gazastreifen, hinterließen die Angriffe des zionistischen Regimes in verschiedenen Gebieten dieser Region weitere Märtyrer und Verletzte.

Palästinensische Quellen berichteten von einer Reihe von Angriffen der Kampfflugzeuge des zionistischen Regimes auf die östlichen und westlichen Gebiete der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens.

In der Zwischenzeit berichteten Krankenhausquellen von der Ermordung von 44 Palästinensern während der Angriffe auf verschiedene Gebiete des Gazastreifens in den letzten Stunden.

Laut Krankenhausquellen wurden bei den Angriffen des zionistischen Regimes auf palästinensische Bürger in einer Straße im Flüchtlingslager „Al-Nasirat“ im Zentrum des Gazastreifens drei Personen getötet und neun weitere verletzt.