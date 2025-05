Pezeshkian würdigt Oman's konstruktive Rolle in indirekten Verhandlungen mit den USA

Am Dienstagnachmittag traf Masoud Pezeshkian während eines offiziellen Besuchs in Oman mit Sultan Haitham bin Tariq zusammen und diskutierte. In diesem Treffen betonte der Präsident die Bereitschaft Irans, die Zusammenarbeit mit Oman in allen Bereichen auszubauen, und sagte: „Wir sind bereit, alles in unserer Macht Stehende für die Würde und Größe der Muslime zu tun. Jeder von uns hat Fähigkeiten, die wir für das Wohlergehen und den Fortschritt des jeweils anderen und anderer Nationen in der Region nutzen können. Unter solchen Bedingungen wird keine ausländische Macht in der Lage sein, die muslimischen Nationen zu dominieren.“

Pezeshkian drückte seine Wertschätzung für die klare Haltung Omans zur Unterstützung des palästinensischen Volkes aus und sagte: „Wir danken Ihnen aufrichtig für Ihre guten Positionen zur Gaza-Frage und Ihre Unterstützung für die Unterdrückten.“

Er hob die Bereitschaft Irans hervor, die Zusammenarbeit mit Oman in den Bereichen Finanzen, Wissenschaft, Bildung, Technologie und insbesondere im medizinischen Bereich auszubauen, und betonte: „Im medizinischen Bereich können wir konstruktive Beziehungen zu Oman aufbauen. Obwohl Öl und Gas göttliche Segnungen sind, sind sie nicht unbegrenzt. Es ist notwendig, dass Händler und Industrielle beider Länder für zukünftige Generationen planen und die langfristigen wirtschaftlichen Grundlagen stärken.“

In einem anderen Teil seiner Äußerungen betonte Pezeshkian die Notwendigkeit, wirtschaftliche Austauschprozesse zu erleichtern, die Handelsförderung zu verbessern und die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit auszubauen.

Er unterstrich die strategische Position Omans in der Außenpolitik Irans und erklärte: „Iran hat volles Vertrauen in Oman; dieses Vertrauen erhöht die Verantwortung beider Seiten, die Beziehungen zu stärken und substanzielle Vereinbarungen zu verfolgen.“

Während dieses Treffens begrüßte Sultan Haitham bin Tariq seinerseits den Besuch der hochrangigen iranischen Delegation und äußerte Dank für die Äußerungen des Präsidenten. Er bemerkte: „Dank Gott befindet sich Oman heute in einer günstigen Lage, ohne von Öl und Gas abhängig zu sein, und konzentriert sich auf die Stärkung der Handelsbeziehungen.“

Der Sultan fügte hinzu: „Ich stimme Ihnen zu, dass wir, wenn der Weg für Händler geöffnet wird, einen bedeutenden Sprung in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern erleben werden. Die Beziehungen zwischen den Häfen Irans und Omans sollten ausgebaut werden, und die nordsüdliche Eisenbahnkapaizität Irans ist aus kommerzieller Sicht sehr wichtig für uns.“

In Bezug auf die bestehenden Sicherheits- und Militärbeziehungen zwischen den beiden Ländern erklärte er: „Im Verhandlungsbereich verfolgt Maskat den Weg mit Nachdruck und betrachtet den Erfolg der Islamischen Republik Iran als einen Erfolg für die Region. Es sollte mehr Unterstützung für die Zusammenarbeit im Energiesektor zwischen den beiden Ländern geben, und wir begrüßen jede Art von Zusammenarbeit mit Iran, insbesondere in militärischen Bereichen und gemeinsamen Interessen.“