Das Teheraner Dialogforum wurde am Sonntagmorgen im Zentrum für politische und internationale Studien des Außenministeriums in Anwesenheit von Präsident Masoud Pezeshkian, Außenminister Seyyed Abbas Araqchi und hochrangigen Beamten aus verschiedenen Ländern, darunter Minister und Leiter von Think Tanks sowie internationale Experten, eröffnet.