Der Konflikt zwischen den jemenitischen Streitkräften und dem amerikanischen Flugzeugträger

Brigadegeneral Yahya Saree gab in einer Erklärung bekannt, dass die jemenitischen Streitkräfte der US-Aggression gegen den Jemen entgegengewirkt hätten, indem sie in der vierten Woche in Folge US-Kriegsschiffe im Roten Meer angegriffen hätten.

Er sagte: „In den letzten Stunden haben die jemenitischen Raketen- und Drohneneinheiten in Zusammenarbeit mit der Marine amerikanische Kriegsschiffe, insbesondere den Flugzeugträger Truman, im nördlichen Roten Meer angegriffen und diese Schiffe mit Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen.“

Saree fügte hinzu: „Diese mehrstündige Operation verhinderte die feindliche Aggression der Vereinigten Staaten während des Konflikts im Jemen.“

„Die Nation, die Führer und die Armee des Jemen werden weiterhin ihre religiösen und moralischen Pflichten zur Unterstützung der palästinensischen Nation erfüllen, bis die Aggression gegen Gaza gestoppt und die grausame Blockade dieser Region nicht vollständig aufgehoben wird“, schloss er.