Rohstoff für die Herstellung von Radiopharmazeutika zur Behandlung von Schilddrüsenkrebs vorgestellt

Dieses Telluriumdioxidpulver ist entscheidend für die Produktion des Radiopharmazeutikums Jod-131, das häufig in der medizinischen Bildgebung sowie in der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen eingesetzt wird.

Das Produkt wurde direkt im Teheraner Reaktor bestrahlt, wodurch das Radiopharmazeutikum Jod-131 hergestellt wurde.

Durch die Etablierung eines vollständigen Produktionszyklus für dieses Rohmaterial ist es nun möglich, Jod-131 nachhaltig und vollständig im Inland zu produzieren.

Dank des erworbenen technologischen Know-hows kann jetzt Telluriumdioxidpulver mit unterschiedlichen Gehalten an Tellur-130 sowie in der gewünschten Reinheit und Form für inländische und internationale Kunden hergestellt werden. Mit der Verfügbarkeit dieses Produkts ist die vollständig inländische Produktion von Jod-131 in Iran nun realisierbar.