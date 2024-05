„Wir sind bereit, nukleares Wissen in alle Länder zu übertragen“

Teheran (IRNA) – „Die Verhandlungen mit der Internationalen Atomenergiebehörde sollten in einem technischen und sicherheitsrelevanten Rahmen stattfinden. Iran ist zu einer umfassenden Zusammenarbeit bereit, um sein Wissen und seine Nukleartechnologie an alle Länder, insbesondere an die Nachbarländer, weiterzugeben“, sagte der Sprecher der Atomenergieorganisation Irans.

Am Mittwoch empfing die Atomenergieorganisation die Teilnehmer der dritten iranisch-arabischen Dialogkonferenz. „Die Anreicherung macht nur fünf Prozent der gesamten nuklearen Aktivitäten Irans aus, was an dieser Stelle natürlich sehr wichtig ist. Auf diesem Gebiet hat Iran in verschiedenen Bereichen außergewöhnlhiche Erfolge erzielt“, fügte Behrouz Kamalvandi hinzu. „Ein Land, das nach wirtschaftlicher Entwicklung strebt, kann die Kerntechnologie nicht ignorieren, und diese Industrie gilt als Lokomotive und Motor für andere Industrien“, betonte er. In Bezug auf die Produktion von Radiopharmazeutika und deren Rolle bei der Behandlung vieler Krankheiten wie Krebs sagte Kamalvandi: „Iran nimmt bei der Produktion von Radiopharmazeutika auf Weltebene hinsichtlich Qualität und Vielfalt eine sehr hohe Position ein.“ „Der Iran ist bereit, alles, was er im Bereich der Atomindustrie erreicht hat, um das Leben der Menschen auf der Welt zu verbessern, mit verschiedenen Ländern, einschließlich benachbarten und muslimischen Ländern, zu teilen“, stellte er fest.