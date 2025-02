Zahl der Märtyrer im Gaza-Krieg steigt auf 48.239

Das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen gab in einer Erklärung bekannt, dass in den letzten 24 Stunden die Leichen von 17 weiteren Märtyrern in Krankenhäuser im Gazastreifen überführt worden seien.

Das Ministerium fügte hinzu, dass die Leichen von 14 Märtyrern kürzlich aus den Trümmern geborgen worden seien und drei weitere durch israelisches Feuer den Märtyrertod erlitten hätten.

Diesem Bericht zufolge wurden in den letzten 24 Stunden zwei weitere Personen durch das Feuer israelischer Soldaten auf Palästinenser verletzt.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza fügte hinzu: „Die Leichen von mehr als 14.000 Märtyrern sind noch immer unter den Trümmern begraben und es war nicht möglich, sie zu bergen.“