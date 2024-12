Iran: Jede Drohung, den Snapback-Mechanismus einzuführen, wird von Teheran mit einer entschiedenen Antwort beantwortet werden

Nach Angaben von IRNA erklärte der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen am Montag (Ortszeit) in einem Schreiben an den turnusmäßigen Präsidenten des Sicherheitsrates (Vereinigte Staaten) und den UN-Generalsekretär: Der Iran ist entschlossen, sich in gutem Glauben zu engagieren und alle diplomatischen Möglichkeiten auszuloten, um gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen. Die Troika muss jedoch anerkennen, dass eine sinnvolle Diplomatie echtes Engagement und die Einhaltung von Verpflichtungen erfordert.

Der vollständige Wortlaut des Schreibens von Amir Saeed Iravani, Botschafter und Ständiger Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, an den Generalsekretär und den Präsidenten des UN-Sicherheitsrats bezüglich der Anschuldigungen der Troika gegen unser Land in Bezug auf die Resolution 2231, das am 9. Dezember 2024 an Antonio Guterres, UN-Generalsekretär, und Linda Thomas-Greenfield, turnusmäßige Präsidentin des UN-Sicherheitsrats, gerichtet wurde, lautet wie folgt:

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen

Auf Anweisung meiner Regierung und gemäß der Korrespondenz vom 2. Dezember 2024 wird dieses Schreiben als Antwort auf das gemeinsame Schreiben der Ständigen Vertreter Frankreichs, Deutschlands und des Vereinigten Königreichs (Troika) vom 6. Dezember 2024 an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gesandt. In diesem Schreiben übersieht die Troika erneut ihre kontinuierliche Verletzung von Verpflichtungen und beschuldigt die Islamische Republik Iran grundlos der Nichteinhaltung ihrer Verpflichtungen aus dem JCPOA und der angeblichen Verletzung der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats.

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihre Aufmerksamkeit und die der Mitglieder des Sicherheitsrats auf die folgenden Punkte lenken:

1. Die Islamische Republik Iran weist die im Schreiben der Troika aufgestellten Behauptungen über die Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus dem JCPOA durch Teheran entschieden zurück. Jede Behauptung über die Umsetzung der JCPOA-Verpflichtungen durch Iran, wenn sie außerhalb des Kontextes des vollständigen Rückzugs der Vereinigten Staaten diskutiert wird, ist grundsätzlich fehlerhaft. Eine solche Behauptung lässt die laufenden Bemühungen Irans außer Acht, das Abkommen trotz ständiger Provokationen und Verstöße durch die Vereinigten Staaten, die Troika und die Europäische Union aufrechtzuerhalten, was sie zu einer willkürlichen und ungültigen Behauptung macht.

2. Wie im Schreiben Irans vom 2. Dezember 2024 hervorgehoben wird, ist die eigentliche Ursache für die derzeitige Situation des JCPOA der einseitige Rückzug der Vereinigten Staaten im Mai 2018 und das anschließende Versagen der Troika und der Europäischen Union, ihren Verpflichtungen aus dem JCPOA und der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats nachzukommen. Die Vereinigten Staaten haben mit ihrem Rückzug aus dem Abkommen, der einen klaren Verstoß gegen ihre Verpflichtungen darstellt, nicht nur die Grundlage des JCPOA untergraben, sondern auch illegale und lähmende Sanktionen gegen den Iran verhängt, die eindeutig nicht mit dem Abkommen und der Resolution 2231 vereinbar sind. Obwohl die Troika behauptet, sich an ihre Verpflichtungen zu halten, hat sie es versäumt, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen dieser rechtswidrigen Sanktionen abzumildern und sicherzustellen, dass Iran in den Genuss der garantierten Vorteile aus diesem Abkommen kommt.

3. Die Islamische Republik Iran weist die im Schreiben der Troika aufgestellten Behauptungen über die Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus dem JCPOA durch Teheran entschieden zurück. Jede Behauptung über die Umsetzung der JCPOA-Verpflichtungen durch Iran, die außerhalb des Kontextes des vollständigen Rückzugs der Vereinigten Staaten diskutiert wird, ist grundlegend fehlerhaft. Eine solche Behauptung lässt die laufenden Bemühungen Irans außer Acht, das Abkommen trotz ständiger Provokationen und Verstöße durch die Vereinigten Staaten, die Troika und die Europäische Union aufrechtzuerhalten, was sie zu einer willkürlichen und ungültigen Behauptung macht.

4. Wie im Schreiben Irans vom 2. Dezember 2024 betont, ist die eigentliche Ursache für die derzeitige Situation im JCPOA der einseitige Rückzug der Vereinigten Staaten im Mai 2018 und das anschließende Versagen der Troika und der Europäischen Union bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem JCPOA und der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats. Die Vereinigten Staaten haben mit ihrem Rückzug aus dem Abkommen, der einen klaren Verstoß gegen ihre Verpflichtungen darstellt, nicht nur die Grundlage des JCPOA untergraben, sondern auch illegale und lähmende Sanktionen gegen den Iran verhängt, die eindeutig nicht mit dem Abkommen und der Resolution 2231 vereinbar sind. Obwohl die Troika behauptet, sich an ihre Verpflichtungen zu halten, hat sie es versäumt, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen dieser rechtswidrigen Sanktionen abzumildern und sicherzustellen, dass Iran in den Genuss der garantierten Vorteile aus diesem Abkommen kommt.

5. Die Weigerung der Troika, die Sanktionen am so genannten „Übergangstag“ (Oktober 2023) aufzuheben, und die Verhängung neuer Sanktionen im Jahr 2024 unter sachfremden Vorwänden ist ein klarer Verstoß gegen ihre Verpflichtungen aus dem JCPOA und der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats. Die Behauptung, diese Sanktionen seien „völlig unabhängig vom JCPOA“, ist rechtlich unbegründet und unrealistisch. In der Resolution 2231 werden alle JCPOA-Teilnehmer ausdrücklich aufgefordert, von Handlungen Abstand zu nehmen, die die Ziele des Abkommens untergraben.

6. Die Behauptung der Troika, der Iran habe „2022 Chancen verpasst“, ist falsch und ignoriert die Realität der Verhandlungen. Iran hat in gutem Glauben an den Wiener Verhandlungen teilgenommen und erhebliche Flexibilität gezeigt, um ein ausgewogenes Abkommen zu erreichen.

7. Iran bleibt seinen Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag verpflichtet, der allen Mitgliedern das unveräußerliche Recht garantiert, Kernenergie für friedliche Zwecke zu entwickeln, zu erforschen, zu produzieren und zu nutzen. Jegliche Drohung, den „Snapback-Mechanismus“ anzuwenden, ist nicht nur unkonstruktiv, sondern wird auch mit einer entschiedenen Antwort des Irans beantwortet werden.

8. Der Iran ist entschlossen, sich in gutem Glauben zu engagieren und alle diplomatischen Möglichkeiten auszuloten, um die gemeinsamen Herausforderungen anzugehen. Die Troika muss jedoch anerkennen, dass sinnvolle Diplomatie echtes Engagement und die Einhaltung von Verpflichtungen voraussetzt.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn dieser Briefwechsel als offizielles Dokument des Sicherheitsrates registriert und verbreitet werden könnte.

Ich versichere Sie meiner ausgezeichneten Hochachtung.