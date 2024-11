Baqaei: Gaza ist zum Kinderfriedhof geworden

Esmail Baqaei erwähnte die Ankunft des Internationalen Kindertags im sozialen Netzwerk X und schrieb: Der 20. November, der Internationale Kindertag, ist eine Erinnerung an das Recht aller Kinder, in Frieden und Sicherheit zu leben. Dieser Anlass ist eine Gelegenheit, das Leid der Kinder in Gaza zu sehen.

Er erklärte, dass sich Gaza unter der unerbittlichen Bombardierung in einen Kinderfriedhof verwandelt habe und erklärte: Seit einem Jahr wurden mehr als 17.000 palästinensische Kinder massakriert, Tausende von Kindern sind verschwunden, Zehntausende wurden verletzt und Hunderten von ihnen mussten Gliedmaßenamputationen ohne Betäubung unterzogen werden.

'Mehr als 35.000 Kinder sind zu Waisen geworden und viele haben alle ihre Familienmitglieder verloren; Fast 4.000 Kinder sind an Hunger gestorben, und unzählige weitere sind durch Hunger, Krankheit, Vertreibung und Mangel an Grundbedürfnissen gefährdet.', fuhr er fort.

Wie die Sonderberichterstatterin für palästinensische Menschenrechte berichtete, wurden in den letzten Jahrzehnten jedes Jahr Hunderte von palästinensischen Kindern und Jugendlichen vom israelischen Regime entführt und als Geiseln genommen.