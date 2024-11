Jabrei Ansari: Die Stimme des Widerstands wird nicht zum Schweigen gebracht

Hossein Jaberi Ansari schrieb am Montag in einer Kondolenzbotschaft anlässlich des Märtyrertodes von Mohammad Afif: Diese terroristische Operation ist ein weiteres Beispiel für die fortgesetzte Politik des offenen Staatsterrorismus Israels und des Kampfes der zionistischen Kriminellen gegen die Wahrheit und ihre Hüter in den Medien.

'Eine Politik, die durch die gezielte Ermordung von mehr als 210 Journalisten und Medienaktivisten während des blutigen Krieges in Gaza noch stärker ins Blickfeld der Weltöffentlichkeit gerückt ist.', fuhr er fort.

Ihm zufolge besteht kein Zweifel daran, dass diese Morde und Verbrechen die Stimme des Widerstands nicht zum Schweigen bringen werden, und solange die Besatzung und die Verbrechen weitergehen, wird der Widerstand gegen die Besatzung weitergehen.

Der CEO von IRNA betonte die Notwendigkeit der Solidarität aller Journalisten und Medien in der Welt bei der Unterstützung der Medien gegen den zionistischen Staatsterrorismus und sprach seiner Familie, seinen Freunden und Weggefährten in der libanesischen Hisbollah sein Beileid für den Märtyrertod von Mohammad Afif aus.

Am Montagmorgen, dem 18. November, bestätigte die libanesische Hisbollah in einer Erklärung das Märtyrertum ihres Medienoffiziers „Mohammad Afif Al Nabulsi“.