In einem Interview mit IRNA erklärte Zentralbankgouverneur Mohammad Reza Farzin, dass die Produzenteninflation von sehr hohen Werten im nahezu dreistelligen Bereich auf 23 % gesunken sei.

'Auch die punktuelle Verbraucherinflation ist auf etwa 31 % gesunken.', fügte er hinzu.

Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass wir aufgrund der von der dschihadistischen Regierung von Ayatollah Raisi in dieser Zeit umgesetzten Politik auch niedrigere Zahlen sehen werden.

Die Weltbank kündigte einen Rückgang der Lebensmittelinflation im Iran im Januar an und gab an, dass die reale Inflationsrate für Lebensmittel im Iran weniger als 2 % beträgt.

In einem Bericht über die Lebensmittelinflation in der Welt gab die Weltbank bekannt, dass die Lebensmittelinflation im Iran im ersten Monat des Jahres 38,7 % betrug, was dem Wert im Dezember dieses Jahres entspricht.