Raffineriekapazität erreicht 2,4 Millionen Barrel pro Tag

Mohammad Ali Dadvar wies auf die Errungenschaften der vierzehnten Regierung im Bereich der Raffination von Rohöl hin und erklärte, dass die Raffineriekapazität zu Beginn der Amtszeit der Regierung bei etwa 2 Millionen und 240 Tausend Barrel pro Tag lag, was nun um etwa 160 Tausend Barrel erhöht wurde.

Er betonte, dass die Raffinerie in Abadan den größten Anteil an dieser Kapazitätserhöhung hat.

Dadvar erläuterte, dass diese Kapazitätserhöhung durch kontinuierliche Überwachung und präzise Kontrolle der Leistung der Raffinerien im Land erreicht wurde. Die größte Kapazitätserhöhung fand in der Raffinerie Abadan mit 70 Tausend Barrel, in der Raffinerie „Stern des Persischen Golfs“ mit 35 Tausend Barrel und in der Raffinerie Isfahan mit 30 bis 40 Tausend Barrel statt.

Der stellvertretende Geschäftsführer der „Nationalen Ölraffinerie und Verteilungsgesellschaft Irans“ betonte die maximale Nutzung der Raffineriekapazität des Landes und fügte hinzu: „Wir haben die Raffineriekapazität so gesteigert, dass die Mengen an Rohöl in den Transportleitungen und in den Ausgleichsbehältern auf ein Minimum gesenkt wurden. Dennoch ist es uns gelungen, die geschaffene Kapazität zu erhalten und stabil zu halten.“