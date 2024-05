Nahrungsmittelinflation im Iran ist im Jahr 2023 um 48 % zurückgegangen

Der stellvertretende Minister für Landwirtschaft-Dschihad gab bekannt: Die Weltbank gab bekannt, dass die Nahrungsmittelinflation im Iran im vergangenen Jahr um 48 % niedriger war als im Vorjahr.

Alireza Peyman Pak schrieb auf seiner Seite im Cyberspace: Nach Angaben der Weltbank ging die Lebensmittelinflation im Iran um 48 % zurück.

'Im selben Jahr wurde unter der Leitung des Ministeriums für Agrar-Dschihad die Hälfte der in der Vorzugswährung von 28.500 Toman enthaltenen Waren in die zweite Halle überführt.', so er.

Der stellvertretende Dschihad-Landwirtschaftsminister kündigte an: Dieses Verfahren werde dieses Jahr mit den beschlossenen Maßnahmen fortgesetzt.