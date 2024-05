Der Boden ist bereit für einen dauerhaften Waffenstillstand und eine Lösung des Problems in Gaza

„Natürlich werden Netanjahu und die Extremisten versuchen, den Krieg fortzusetzen, denn ein Waffenstillstand könnte eine neue Krise für sie bedeuten“, fügte Hossein Amir Abdollahian hinzu.

„Nach dem Angriff auf unsere Botschaft in Damaskus haben wir gewarnt, dass unsere Reaktion auf die amerikanischen Stützpunkte in der Region entscheidend sein wird, wenn die Vereinigten Staaten in irgendeinem Stadium unseres Vorgehens gegen die Interessen der Islamischen Republik vorgehen“, betonte er.

„Vor Beginn der Operation haben uns vor allem die Nachbarländer auf diplomatischem Weg mitgeteilt, dass wir von unserem Land aus keine Aggression gegen Iran zulassen werden“, stellte er fest.

„Es besteht die Hoffnung, dass die Reaktion Irans auf die Arroganz des zionistischen Regimes dazu beitragen wird, die Krise in der Region so schnell wie möglich zu beruhigen und in diesem Rahmen die Rechte der Palästinenser zu sichern“, bekräftigte er.

Er bewertete die Reise von Rafael Grossi in den Iran positiv und sagte: „Immer wenn Grossi legal gehandelt habe, lief es gut, aber wann immer er durch äußeren Druck beeinflusst wurde, seien Spielräume geschaffen worden.“