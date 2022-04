Irans Botschafter in Bagdad berichtet von Gesprächen zwischen Teheran und Riad

Der iranische Botschafter in Bagdad sagte zum aktuellen Stand der Iran-Saudi-Arabien-Gespräche: In der fünften Runde der Iran-Saudi-Arabien-Gespräche, die am vergangenen Donnerstag zwischen den Delegationen beider Seiten stattfanden, wurde ein Fahrplan für die Zukunft diskutiert und vereinbart.

Auf die Frage, ob die Botschaften der beiden Länder wiedereröffnet würden, sagte er gegenüber IRNA: 'Der Prozess der zukünftigen Verhandlungen wird bestimmen, ob die Frage der Wiedereröffnung der Botschaften verwirklicht wird oder nicht, und dies wird von den nächsten Verhandlungen abhängen.'

Er fügte hinzu: 'In der letzten Verhandlungsrunde sei es wichtig gewesen, dass die Parteien einen vereinbarten Rahmen für die Zukunft haben, der abgeschlossen wurde, und dies ist ein positives Kriterium, das den Weg der Zukunft für beide Seiten klären wird.'

Masjidi verwies auf das gesamte Abkommen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien und sagte, dass es bei einem dieser Abkommen um „Vertrauensbildung“ gehe, beim zweiten um „bilaterale Aktionen und Zusammenarbeit“ wie Hadsch-Fragen und die Frage der Botschaften der beiden Seiten. Das dritte Thema ist „regionale Themen“ und „international“.