Iranische Gepardin „Helia“ im Tierheim Miandasht beobachtet

Der Generaldirektor des Umweltschutzes Nord-Khorasan sagte: Das als „Helia“ bekannte Gepardin wurde in Miandasht Naturschutzgebiet beobachtet.

Reza Shekarian sagte am Sonntag: Die Ranger dieses Tierheims haben letzte Nacht während einer Nachtpatrouille die Fallenkameras in der Gegend überwacht, und in einer dieser Kameras in Miandasht wurde ein wertvolles Video des asiatischen Geparden aufgenommen.

'Dem aufgenommenen Video zufolge wurde die Erforschung der Art dieses Tieres auf die Tagesordnung von Experten gesetzt, und das erzielte Ergebnis deutet auf den Eintritt der Gepardenfamilie namens "Helia" in das Miandasht Naturschutzgebiet in Jajarm hin.', fuhr er fort.

Miandasht in der Stadt Jajarm ist die Heimat prominenter Wildtiere wie Hirsche, Wildkatzen, Karakale, Hyänen, Houbara, wilde Widder und Mutterschafe.