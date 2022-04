Irak kündigt die Möglichkeit einer Rückkehr zu den politischen Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien an

Teheran (IRNA) – Der Sprecher des irakischen Außenministeriums sagte in einem Gespräch mit der offiziellen irakischen Nachrichtenagentur (INA): „Die fünfte Gesprächsrunde zwischen Teheran und Riad wurde im Rahmen der irakischen Politik in Bagdad abgehalten, die auf dem Prinzip des kollektiven Dialogs basiert, um Konsens und Gleichgewicht in der Region herzustellen.“

Ahmed al-Sahaf erinnerte daran, dass die Gespräche zwischen den beiden Ländern in einer ruhigen, positiven und verständnisvollen Atmosphäre stattgefunden hätten. „Die Gespräche zwischen dem Iran und Saudi-Arabien umfassten mehrere Themen, darunter Sicherheitsfragen, und Premierminister Mustafa al-Kazemi nahm an den Gesprächen teil“, fügte er hinzu. „Die Gespräche werden fortgesetzt und bewegen sich in Richtung wichtiger und grundlegender Vereinbarungen, und die politischen und diplomatischen Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien könnten in dieser Richtung wieder aufgenommen werden“, betonte er. „Der Irak hat große Fortschritte bei der Koordinierung der regionalen und internationalen Zusammenarbeit gemacht, einschließlich der Unterstützung der fünften Runde der Gespräche zwischen Teheran und Riad. Solche Gespräche werden zu mehr Stabilität und Gleichgewicht in der Region beitragen und die Sicherheit und Souveränität des Irak stärken“, bekräftigte er. „Diese Gespräche stärken Bagdads Rolle in Synergie und Interaktion mit anderen Parteien“, stellte er fest.