Khatibzadeh: Iran ist entschlossen, die unabhängige Stimme der islamischen Welt widerzuspiegeln

Saeed Khatibzadeh, Sprecher und stellvertretender Außenminister der Islamischen Republik Iran, traf am Dienstag in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans, ein, um am 48. Treffen der Außenminister der Organisation für Islamische Zusammenarbeit teilzunehmen.

Während seines Aufenthalts in Islamabad nimmt der Sprecher und stellvertretende Außenminister des Iran am Dienstag am 48. Treffen der Außenminister der Organisation für Islamische Zusammenarbeit teil. Der Gipfel endet am Mittwoch.

In einem exklusiven Interview mit IRNA am Dienstag sagte er: 'Der Iran glaubt an Konvergenz und Konsens und an die Verpflichtung zu den ursprünglichen Idealen der islamischen Welt statt an eine utilitaristische und einseitige politische Sichtweise.'

Er fügte hinzu: 'Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) hat sich während ihres Bestehens vielen Herausforderungen gestellt und dabei weitreichende Kapazitäten entwickelt.'

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte die Notwendigkeit, sich an die Ideale der Organisation für Islamische Zusammenarbeit zur Verteidigung Palästinas zu halten und sagte: 'Der Iran ist entschlossen, die konvergente und unabhängige Stimme der islamischen Welt widerzuspiegeln.'

Khatibzadeh traf sich heute auch mit dem pakistanischen Außenminister Shah Mahmood Qureshi.

Qureshi äußerte sich zufrieden über die Anwesenheit der Delegation der Islamischen Republik Iran in Pakistan und die Teilnahme am 48. Treffen der Außenminister der Mitgliedsländer der Organisation für Islamische Zusammenarbeit.

Bei einem Gespräch mit dem pakistanischen Außenminister gratulierte auch Saeed Khatibzadeh Nowruz und übermittelte seinem pakistanischen Amtskollegen die herzlichen Grüße des iranischen Außenministers Hossein Amir-Abdollahian.