Irans Vertreter im Rat des Weltverbandes für traditionelle Sportarten

Die Jahrestagung der World Association of Traditional Sports and Games (ITSGA) fand in Form eines Webinars statt und wurde von Gay Jae-in, Präsident des Verbandes aus Frankreich, geleitet.

Am Ende fanden Wahlen für die beiden verbleibenden Sitze des Weltrates statt, bei denen „Ali Feizasa“ aus dem Iran mit 23 Stimmen Mitglied des ITSGA-Rates wurde.

Der andere Sitz des Rates ging ebenfalls an Niraj Kumar aus Indien, der 22 Stimmen erhielt.

Der Rat von ITSGA besteht aus 15 Mitgliedern, wobei gestern Abend Wahlen für die verbleibenden zwei Sitze abgehalten wurden.