Irans Präsident: Iraner im Ausland sind das Kapital des Landes

„Heute, während der Gespräche, die ich mit dem Emir von Katar und dem Premierminister dieses Landes geführt habe, besteht ein ernsthafter Wille, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen auszubauen“, erklärte Ebrahim Raisi am Montag.

„Die Kommunikation der Menschen in den Ländern der Region wurzelt in ihren gemeinsamen Überzeugungen und Kulturen. Iraner im Ausland haben wie Iraner im Inland Rechte und die Regierung hat ihnen gegenüber Pflichten“, fügte er hinzu.

„Alle Iraner im Ausland sollen sich bemühen, ihre Beziehung zur Kultur ihres Heimatlandes aufrechtzuerhalten, und die Behörden des Landes sind verpflichtet, diese Beziehung zu erleichtern“, betonte er.

„Wir alle haben die Pflicht, zu versuchen, die Exporte des Iran zu steigern. Heute ist unser Anteil an der Wirtschaft der Region leider nicht am richtigen Platz. Die Islamische Republik Iran hat trotz des Willens der Feinde, der Sanktionen und des Drucks erhebliche Fortschritte in verschiedenen Bereichen erzielt“, stellte der iranische fest.