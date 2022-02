Katar hofft auf guten Deal bei den Wiener Gesprächen

Der Emir von Katar machte die Bemerkungen während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi am Montag in Doha.

Bin Hamad Al Thani sagte, dass er mit dem iranischen Präsidenten über die Wiener Gespräche und das Nuklearabkommen mit dem Westen gesprochen habe, da dies große Auswirkungen auf die Sicherheit und Stabilität der Region habe.

Er wies auf die Bereitschaft seines Landes hin, dem Iran zu helfen, in den Wiener Gesprächen eine gute Einigung zu erzielen, und betonte, dass die katarische Regierung den Weg der Verhandlungen in Wien voll und ganz verfolgt undhofft, dass die iranische Nuklearfrage in naher Zukunft gelöst und zu einem Abkommen geführt wird, mit dem alle Parteien zufrieden sind.

Die beiden Seiten diskutierten und tauschten Ansichten über regionale und internationale Fragen sowie die Stabilität der Region sowie die Beilegung von Differenzen und die Bewältigung der Herausforderungen in der Region aus.