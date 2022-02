Raisis Besuch in Katar ist ein sehr wichtiges Ereignis auf internationaler Ebene

In Bezug auf die in Katar lebenden Iraner und das Programm des Treffens mit ihnen sagte Hamidreza Dehghani: „Die in Katar lebenden Iraner sind ein integraler Bestandteil der Gruppe von Menschen, die in diesem Land leben und seit vielen Jahren in diesem Land präsent sind.“

Er betonte, dass die Sanktionen die Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und allen Ländern, einschließlich Katar, beeinträchtigt hätten.

„Wir hoffen, dass wir mit der Zusammenarbeit dieses Landes die Auswirkungen dieser Sanktionen gegen die iranische Nation in gewissem Maße verringern und unsere Zusammenarbeit im Rahmen der nationalen Interessen beider Länder voranbringen können“, fügte er hinzu.