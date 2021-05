Shiraz Gastgeber von 9 Ländern bei Tennis-Weltwettbewerben

Der Leiter des Tennisausschusses der Provinz Fars sagte am Samstag in einem Interview mit IRNA: "Rumänien, die Türkei, Frankreich, Deutschland, Russland, Dänemark, das Vereinigte Königreich, Belgien und der Iran nehmen an diesem Wettbewerb teil, welches in Einzel- und 2-Personen-Abschnitten gehalten wird,."

Seyed Kazem Chabok fuhr fort: "Insgesamt 112 Tennisspieler nehmen an diesen Wettbewerben teil, darunter 10 Frauen und 12 ausländische Männer"

Die Welt Tennis Tour-Wettbewerbe werden bis zum 22. Mai im Shiraz Airborne Future Club fortgesetzt.