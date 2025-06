Araghchi: Das Niveau der politischen Zusammenarbeit und des gegenseitigen Vertrauens zwischen Iran und Ägypten ist beispiellos

Teheran (IRNA) – Der stellvertretende iranische Außenminister betonte, dass das Maß an politischem Austausch, Zusammenarbeit und – noch bedeutsamer – an gegenseitigem Vertrauen in den Beziehungen zwischen Iran und Ägypten ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht habe.

Laut einem auf Arabisch veröffentlichten Tweet erklärte Seyyed Abbas Araghchi:

„Ich freue mich, erneut in Kairo zu sein. Ich hatte äußerst wichtige Gespräche mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi und dem Außenminister Badr Abdel Aaty.“ Er fuhr fort:

„Nach langen Jahren hat die Diplomatie zwischen Iran und Ägypten eine neue Phase erreicht. Das Maß an politischer Kooperation und – noch entscheidender – das gegenseitige Vertrauen zwischen beiden Ländern ist beispiellos.“ Araghchi ergänzte:

„Als zwei bedeutende Regionalmächte mit jahrtausendealten Kulturen und Zivilisationen tragen Iran und Ägypten eine gemeinsame Verantwortung für die Wahrung von Frieden, Stabilität und Sicherheit in der Region.“ Der Außenminister berichtete weiter:

„Ich habe das Abend- und Nachtgebet in der Al-Hussein-Moschee verrichtet und anschließend gemeinsam mit einer Reihe herausragender ägyptischer Persönlichkeiten, darunter die ehemaligen Außenminister Amr Moussa, Nabil Fahmy und Mohamed El-Orabi, im traditionellen Restaurant von Naguib Mahfouz im historischen Viertel Khan el-Khalili zu Abend gegessen. Es war ein äußerst aufschlussreicher Meinungsaustausch.“