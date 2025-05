Eslami: Die Nukleartechnologie haben wir nicht billig erworben, um sie leichtfertig aufzugeben

Wie der IRNA-Korrespondent für Außenpolitik berichtet, sagte Mohammad Eslami am Rande seines Besuchs der Ausstellung zu Errungenschaften der iranischen Nuklearindustrie – im Rahmen der 31. Nationalen Nuklearkonferenz des Landes – weiter: „Gott sei Dank findet heute die 31. Nationale Nuklearkonferenz statt, und wir erleben eine außergewöhnliche Resonanz. Die Entwicklung dieser Konferenz ist beeindruckend. So haben sich beispielsweise etwa 1.200 Studierende und Hochschullehrende registriert und nehmen aktiv teil. Insgesamt wurden mehr als 500 Fachbeiträge eingereicht, von denen über 80 Prozent angenommen wurden – ein deutliches Zeichen für die wachsende Bedeutung und Qualität im Vergleich zu früheren Jahren.“

Er fuhr fort: „Noch bedeutender ist, dass 30 Universitäten aktiv an der Konferenz teilnehmen. Es ist unser Anliegen, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen und unsere Förder- und Unterstützungsmaßnahmen aufrechtzuerhalten, damit sich die Nuklearwissenschaften und -technologien im Land weiterentwickeln. Unser Ziel ist sowohl die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte als auch die Förderung von Forschung und Innovation. Dank der Innovationszyklen innerhalb der iranischen Atomenergieorganisation können Ideen zügig in marktreife Produkte überführt werden. Unsere Organisation besitzt die Fähigkeiten und Kapazitäten, wissenschaftliche Erkenntnisse in anwendbare Technologien zu überführen und diese wiederum in systemisch einsetzbare Lösungen für Industrie und Gesellschaft umzusetzen. Auf dieser Grundlage fördern wir auch gezielt die Zusammenarbeit mit Universitäten – sei es bei der Themenwahl für Dissertationen, bei der Bereitstellung von Laborinfrastruktur oder bei Forschungsförderungen für Dozierende mittels Grants. Auch anwendungsorientierte Projekte in Kooperation mit der Industrie gehören dazu, um Ausbildung und Wissensproduktion gezielt zu verzahnen.“

Der Vizepräsident betonte: „All diese Punkte sind zentrale strategische Leitlinien unserer Organisation zur Förderung von Wissenschaft und Technik. Gemeinsam mit dem Wissenschafts- und Technologieressort der Präsidentschaft haben wir uns auf drei zukunftsweisende Bereiche verständigt, die neben der nuklearen Technologie besondere Aufmerksamkeit verdienen: Quantenforschung, Laser- und Kaltplasmatechnologie. Ab dem iranischen Jahr 1404 (2025/2026) wollen wir diese Felder verstärkt in den Fokus rücken – insbesondere im Dienst der öffentlichen Gesundheit.“

Iran betreibt keine geheimen Nuklearaktivitäten oder nicht deklarierte Anlagen

Bezüglich der laufenden Gespräche zwischen Iran und den USA äußerte Eslami: „Wie bereits Herr Dr. Araghchi in einem Interview erklärte, basiert die Gesamtausrichtung der letzten Verhandlungsrunde auf der Erwartung, dass die Gegenseite den ernsthaften Willen zur Lösung des Problems zeigt – und die gescheiterte Politik des maximalen Drucks sowie willkürliche Sanktionen endlich beendet. Unsere Aktivitäten sind vollkommen transparent. Die Islamische Republik Iran hat wiederholt betont, dass sie keine nuklearen Waffen anstrebt. Diese altbekannten Anschuldigungen sind abgenutzt, ohne Substanz und längst überholt. Auch in diesem Zusammenhang gilt: Die westlichen Länder müssen anerkennen, dass diese Technologien, einst in ihrem alleinigen Besitz, von der iranischen Bevölkerung unter hohen Kosten, mit dem Blut ihrer Kinder und durch eigenständige Forschung entwickelt wurden. Wir haben diese Technologie nicht billig erlangt – und werden sie auch nicht leichtfertig aus der Hand geben.“

Zur Forderung nach dem Rückbau nuklearer Infrastrukturen sagte Eslami: „Wer vom Rückbau der iranischen Nuklearindustrie oder der Urananreicherung spricht, missversteht den Kern. Die Urananreicherung bildet das Rückgrat der Nukleartechnologie. Wer eine Nuklearindustrie aufbauen will, muss auch über die grundlegenden Voraussetzungen verfügen. Diese Debatte ist nicht neu – bereits vor 50 Jahren versuchten die Amerikaner, einen Konsortialansatz mit dem Iran. Iran hat investiert, Gelder gezahlt – und letztlich wurde in Frankreich eine Nuklearindustrie mit iranischem Kapital aufgebaut, ohne dass Iran je davon profitierte. Das soll sich nicht wiederholen.“

Er betonte: „Unsere Aktivitäten sind heute vollständig offengelegt. Unser umfassendes Programm (CPF) wurde der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) bereits vor über zweieinhalb Jahren übermittelt, und sämtliche Details sind transparent. Es gibt keine geheimen Aktivitäten und keine nicht deklarierten Anlagen. Die IAEO hat faktisch rund um die Uhr Zugang zu unseren Anlagen. Sie inspiziert regelmäßig, täglich, und hat jederzeit Einblick. Alle unsere Schritte entsprechen den Bestimmungen der IAEO.“

Wer selbst seine Verpflichtungen nicht erfüllt hat, kann Iran keine Vorwürfe machen

Bezüglich der Umsetzung der Vereinbarungen mit dem Generaldirektor der IAEO sagte Eslami: „Die sogenannte Teheraner Erklärung vom März 2023 bildet die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Wir beobachten jedoch immer wieder Unstimmigkeiten in den Berichten der IAEO, die das internationale Meinungsbild verzerren. Die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats beruht auf dem JCPOA, einem multilateralen Abkommen mit Verpflichtungen für alle Seiten. Iran hat sich einseitig und vollständig an seine Verpflichtungen gehalten.“

Er fügte hinzu: „Diejenigen, die ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind und andere daran gehindert haben, können uns nicht vorwerfen, dass wir unsere Verpflichtungen nicht erfüllen. Wir haben stets klargestellt: Wenn sie zurückkehren, kehren auch wir zurück. Das ist die klare, gesetzeskonforme und offizielle Haltung der Islamischen Republik Iran. Auch unser Handeln im Rahmen des Gesetzes zur strategischen Maßnahme basiert auf der rechtlichen Grundlage des JCPOA und der Resolution 2231.“

Eslami hob abschließend hervor: „Wir haben der IAEO mitgeteilt, dass die Grundlage unserer Beziehungen und der Überwachung iranischer Nuklearanlagen das Safeguards-Abkommen und der Atomwaffensperrvertrag (NPT) sind. Innerhalb dieses Rahmens erfolgt die gesamte Kontrolle. Wenn die IAEO also vom Erhalt von Wissen spricht, soll sie konkret sagen, wo es aus ihrer Sicht Defizite gibt – und wir werden diese beheben. Zwei der vier offenen Punkte wurden bereits auf dieser Grundlage geklärt. Für die verbleibenden beiden Fälle haben wir vorgeschlagen, dass die jeweiligen Stellvertreter beider Seiten ein Modell zur weiteren Verfolgung erarbeiten – was bereits geschehen ist. Nach dem Besuch von Herrn Grossi hat auch Herr Aparo den Iran besucht. Der Austausch wird fortgesetzt.“

Abschließend erklärte Eslami: „Unsere Aktivitäten stehen vollständig unter Aufsicht der IAEO. Auch Herr Dr. Araghchi hat dies in den Gesprächen eindeutig klargestellt. Es gibt daran nichts zu beanstanden. Die Islamische Republik Iran verfolgt keine militärische Nutzung der Nukleartechnologie – und dies ist auch überall bekannt. Unsere Urananreicherung dient ausschließlich zivilen Zwecken und Projekten, die allesamt unter der Aufsicht der IAEO stehen.“